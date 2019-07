New Order + Elbow, la wave inglese non delude a Lucca

Una doppietta direttamente da Manchester, due epoche diverse ma la stessa passione e le stesse buone vibrazioni rock che scuotono il Lucca Summer Festival. Parliamo dei decani New Order di Bernard Sumner, fase 2 dei disciolti Joy Division dopo la morte di Ian Curtis, e degli Elbow di Guy Garvey. Un'ora e mezza ciascuno sul palco di piazza Napoleone, con la precisione e la flemma tipicamente britannica (senza però i brillantini di sir Elton John che è passato pochi giorni fa con il suo Farewell Brick Road Tour). Ovviamente il grande nome è quello dei New Order, che non rinnegano affatto i loro esordi proponendo She's lost control, Transmission e Love will tear us apart come classici avuti in eredità. Ma si balla anche con Bizarre love triangle e l'immortale Blue Monday. Una gradita sorpresa anche l'apertura degli Elbow, nome non così conosciuto nel Bel Paese ma apprezzato dalla folla di Lucca. Vi proponiamo le foto a cura di Stefano Dalle Luche per ricordare la serata rock di ieri.

