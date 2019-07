Pd Gambassi, cordoglio per la morte di Costantino Campatelli

Si è spento Costantino Campatelli e il segretario del partito democratico di Gambassi Terme, Gianni Cortina, lo ricorda così:

“Ci ha lasciato Costantino, un esempio altissimo di sana passione per la politica, di servizio alla comunità gambassina, di combattente per gli ideali più alti. Costantino con la sua vita di militante comunista e di Sindaco per 25 anni di Gambassi terme, ha dimostrato che la politica, quella con la P maiuscola, è possibile. Anche in età avanzata la sua presenza alle feste civili più importanti e i suoi appassionati ed istruttivi interventi ai congressi comunali non mancavano mai di stimolare e far riflettere. Il Pd di Gambassi Terme rende omaggio a questo indomito combattente e partecipa al dolore di suo figlio Vassili, di suo nipote Federico e di tutta la sua famiglia, per la perdita di una persona che ha passato gran parte della sua vita al servizio di Gambassi. Costantino ci mancherà”.

