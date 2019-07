Pensionato ucciso da una coltellata, indagata la figlia

Ieri il 70enne Roberto Franceschi è morto nella sua abitazione a Lammari di Capannori dopo una coltellata al petto. Oggi la procura ha indagato a piede libero per omicidio volontario la figlia Ilenia di 44 anni. I carabinieri con il nucleo della scientifica hanno fatto ritorno nella casa per gli accertamenti tecnici. Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe partito da una lite tra padre e figlia mentre quest'ultima stava pulendo della verdura in cucina. Presente anche la moglie della vittima, di 64 anni, costretta su una sedia a rotelle. L'indagata ha invece detto che sarebbe stato un incidente, l'uomo si sarebbe avvicinato mentre maneggiava un coltello, rimanendo fatalmente colpito.

Tutte le notizie di Capannori