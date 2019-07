Portoferraio, recuperato il corpo di una persona dispersa in mare

Nella notte appena trascorsa una persona risultava dispersa in mare a Portoferraio.

Dalle 01:30 la squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Portoferraio ha partecipato alle operazioni, in collaborazione e con il coordinamento della locale Capitaneria di Porto, di ricerca della persona dispersa in mare, che secondo le prime ricostruzioni aveva noleggiato un gommone e non era rientrata.

La cellula del telefono indicava in Capo Poro la zona di presenza del segnale e la capitaneria ha individuato un gommone sulla spiaggia sottostante il faro.

Sul posto si è portata la squadra trasportata da un mezzo nautico della Capitaneria di Porto.

Stamani il corpo della persona è stato localizzato e recuperato dai sommozzatori del nucleo vigili del fuoco di Livorno.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

