Progetto Iris, ecco i servizi rivolti agli anziani di Cerreto Guidi

IRIS è il nome di un importante progetto, di indubbia utilità sociale, che nasce dalla collaborazione tra il Comune di Cerreto Guidi e la Cooperativa Sociale Onlus Eskimo, con il fondamentale contributo della Fondazione CR Firenze.

Soddisfatta la Sindaco: “In numerosi incontri fatti con la cittadinanza abbiamo raccolto le sollecitazioni di chi chiedeva ulteriori servizi per gli anziani sia di collegamento sul territorio, sia di attività da progettare insieme. Partiamo con questo bel percorso che vuole arricchirsi via via con il contributo di idee e proposte”.

Il progetto si rivolge agli anziani del territorio, per i quali sono stati previsti vari servizi che potranno essere richiesti telefonicamente ad un punto di ascolto (391 4309864), attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00

I servizi del progetto Iris a favore delle persone anziane sono i seguenti:

Pronto Taxi: Disponibile una navetta, organizzata in giorni fissi e con orari stabiliti, per condurre le persone anziane a effettuare le analisi del sangue e le pratiche burocratiche da svolgere in Comune.

Telefono Casa: Possibilità di intervenire nella cura dell’ambiente domestico, supportando l’anziano nel riassetto domestico, così come nella ricerca di aziende specializzate per risolvere emergenze relative a guasti o a interventi di manutenzione varia.

Attività ricreative: Possibilità di accompagnare gli anziani in passeggiate all’aria aperta, feste di paese, manifestazioni ed altri eventi.

È possibile, infine, per chi lo desidera, fornire il proprio impegno come volontario in alcune attività di laboratorio organizzate nei Nidi, nei CIAF e nei vari servizi rivolti alla cittadinanza dal Comune di Cerreto Guidi.

Qui la locandina.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Cerreto Guidi