Ecco i prossimi interventi sulle strade di Firenze

Nuovo asfalto in via Berlinghieri, via Lorenzetti, via Marsuppini e via Machetti, Ma anche lavori alla rete del gas in via di Ripoli e largo Buoncristiano, la realizzazione di un portale per la segnaletica in viale Lavagnini-viale Strozzi. Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine che comportano provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda le asfaltature, martedì 16 e mercoledì 17 luglio sono in programma i lavori in via Bonaventura Berlinghieri e via Lorenzetti con chiusure a tratti, rispettivamente da via Lorenzetti a via Memmi e da via Palazzi dei Diavoli a viale Talenti. Da giovedì 18 luglio sono previste asfaltature a seguito di interventi sui sottoservizi in via Marsuppini (con chiusura da viale Michelangelo a via di Ricorboli dalle 9.30 alle 17.30) e via Marchetti (divieto di transito dalle 9 alle 19 nel tratto via del Pratellino-via Pilo).

Ecco gli altri interventi.

Lungarno alle Grazie: per un trasloco previsto un divieto di transito nel tratto dal numero civico 6 a piazza Cavalleggeri. Il provvedimento sarà in vigore dalla mezzanotte e mezzo alle 5.30 di domenica 14 luglio. Prevista la revoca della corsia preferenziale di via dei Benci.

Via Ricasoli: per la sostituzione di un gruppo frigo dalle 23 di domenica 14 alle 6 di lunedì 15 luglio prevista la chiusura del tratto da piazza San Marco a via Alfani.

Largo Aldo Buoncristiano: inizieranno lunedì 15 luglio le operazioni di sostituzione delle valvole della rete di distribuzione del gas. Fino al 31 luglio sarà in vigore un divieto di transito da Ponte alla Vittoria a piazza Gaddi. Previsti anche restringimenti di carreggiata e divieto di sosta in via Sogliani da piazza Gaddi al numero civico 7.

Via dell’Ulivo-via dei Pepi: per la manutenzione di una facciata da lunedì 15 luglio sono previsti divieti di transito che interesseranno per fasi via dell’Ulivo (da via dei Pepi a via Michelangelo Buonarroti fino al 22 luglio) e via dei Pepi (da via Martiri dei Popoli a via dell’Ulivo dal 22 al 27 luglio). In via dei Pepi lunedì 15 luglio, dalle 9 alle 19, previsto anche un divieto di transito nel tratto via dei Pilastri-via di Mezzo.

Via di Ripoli: per un allaccio alla rete di distribuzione del gas all’altezza del numero civico 55 da lunedì 15 luglio saranno in vigore un divieto di transito e un divieto di sosta nel tratto via Accolti-via Caponsacchi. Termine previsto 22 luglio.

Via Tripoli: per effettuare il sollevamento di materiali la strada sarà chiusa nella giornata di lunedì 15 luglio (orario 9-21) nel tratto da via delle Casine a piazza Cavalleggeri.

Viale Lavagnini: per un intervento edilizio con piattaforma aerea da lunedì 15 a venerdì 19 luglio in orario 7-19 sarà chiuso il controviale (lato numeri civici pari) da via dell’Agnolo Poliziano a via Landino.

Via dei Leoni: proseguono le operazioni di monitoraggio delle facciate di Palazzo Vecchio. Da lunedì 15 luglio saranno in vigore un divieto di transito in via dei Leoni, sensi unici in piazza dei Giudici da lungarno Anna Maria Luisa dei Medici a via Castellani e sulla direttrice via dei Castellani-piazza del Grano in direzione di via dei Neri. In piazza San Firenze saranno istituiti un senso unico da Borgo dei Greci a via dell’Anguillara verso quest’ultima e un doppio senso da via dell’Anguillara a via della Vigna Vecchia.

Lungarno dei Pioppi: nell’ambito dei lavori di sostituzione delle reti idriche e fognarie in corso da lunedì 15 luglio il tratto da via dei Frassini a via delle Ortensie sarà istituito un senso unico da viale dei Platani a viale delle Magnolie mentre da viale delle Magnolie a via delle Camelie scatterà un divieto di transito. Previsti inoltre la chiusura di via delle Ortensie da lungarni dei Pioppi a via dei Ligustri, il senso unico alternato in viale delle Magnolie da piazza dell’Isolotto nella direttrice per lungarno dei Pioppi. Saranno in vigore anche divieti di transito per i veicoli superiori a 35 quintali.

Via dei Banchi: per il sollevamento di materiali dalle 21 di lunedì 15 alle 6 di martedì 16 luglio la strada sarà chiusa da via dei Rondinelli a via del Moro. In via del Giglio previsto un senso unico da via Panzani a via dei Banchi verso quest’ultima

Via Accursio: per la potatura di un albero martedì 16 luglio il tratto compreso fra viuzzo di San Felice a Ema a via San Felice a Ema sarà chiuso (orario 9-18).

Viale Redi: per effettuare una prova di trazione su un alberatura martedì 16 e mercoledì 17 luglio in orario notturno (1-6) è prevista la chiusura al transito in corrispondenza dell’area di intervento.

Via dell’Orto: per un trasloco 16 luglio il tratto da piazza dei Nerli a via San Giovanni sarà chiuso in orario 6-13.

Via Puccinotti: ancora un trasloco con chiusura martedì 16 luglio dalle 7 alle 17 con restringimento di carreggiata da via Nove Febbraio al numero civico 31.

Via della Vigna Nuova: per lavori edili con piattaforma aerea dalle 5 di martedì 16 alle 22 di mercoledì 17 luglio la strada sarà chiusa da piazza Rucellai a via dei Tornabuoni. Nel tratto da via del Purgatorio a via dei Federighi sarà istituito un senso unico verso quest’ultima strada. Previsto anche un divieto di transito per i mezzi superiori ai 35 quintali in via del Parione all’incrocio con piazza Goldoni.

Viale Lavagnini: inizieranno mercoledì 17 luglio i lavori per la realizzazione di un portale per la segnaletica. Fino all’8 agosto sarà chiuso il controviale lato numeri civici pari da via Leone X a viale Strozzi. Inoltre alle 22 di martedì alle 6 di mercoledì sarà in vigore un divieto di transito nella semicarreggiata in direzione di viale Strozzi sempre da via Leone X a viale Strozzi.

Via del Corno: per un trasloco con scala venerdì 19 luglio dalle 7 alle 19 la strada sarà chiusa nel tratto via dei Leoni-via del Parlagio.

Via Mezzetta: per il montaggio di una gru edile venerdì 19 luglio in orario 7-19 sarà in vigore un senso unico da via Guido Biagi a via Enrico Nencioni. In queste ultime due strade sarà in vigore un divieto di transito.

