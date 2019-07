Un'altra rissa si è tenuta a Firenze la scorsa notte, dopo quella tra minori all'Isolotto. Stavolta gli agenti hanno proceduto con l'arresto di un dominicano di 26 anni che si è scagliato contro di loro, dopo aver affrontato 4 peruviani. Erano le 5 di mattina di fronte a un locale di via Ghibellina a Firenze. L'arresto è avvenuta per resistenza a pubblico ufficiale, gli altri sono stati denunciati per rissa.

