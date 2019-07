Quasi tutti minorenni i partecipanti alla rissa avvenuta ieri sera in via della Mimosa a Firenze, nel quartiere dell'Isolotto. Due appena maggiorenni e 7 minori sono stati denunciati dagli agenti di polizia che sono stati chiamati a intervenire per sedare gli animi. Pare che la rissa, tra italiani e cingalesi, sia scoppiata per futili motivi. Uno dei maggiorenni è stato medicato dai sanitari inviati dal 118.

