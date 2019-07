Rotary Club Pisa a sostegno dalla Squadra Corse dell'Università di Pisa

Formare giovani al futuro. E' questa da sempre una delle finalità del Rotary International. E si inserisce in questo contesto il progetto del Rotary Club Pisa di sostenere le attività della Squadra Corse dell'Università di Pisa. Una squadra, composta da più di 90 studenti appartenenti a vari corsi di laurea di ingegneria, economia, fisica, lettere, lingue straniere ed altri ancora, rappresenta da anni un vero e proprio motivo d’orgoglio non solo per l’Università, grazie alle numerose soddisfazioni che ha saputo regalare nel corso delle competizioni a cui ha partecipato.

E proprio nei giorni scorsi si è tenuta, sotto la Torre Pendente, la presentazione della nuova vettura della Squadra Corse. Ogni anno, infatti, l'E-Team progetta e realizza una monoposto da corsa per partecipare alle competizioni della Formula SAE, una sfida fra squadre di diverse università provenienti da tutto il mondo e organizzata dalla Society of Automotive Engineers.

Il cammino di eccellenza e la formazione di giovani studenti che porti all’affermazione nel mondo del lavoro ha trovato anche l’appoggio del Rotary Club di Pisa, in linea con l’impegno del Rotary International a favore del mondo giovanile, con la ferma convinzione che investire nelle giovani generazioni e nella loro formazione sia la strada maestra per favorire lo sviluppo del territorio e dell’intero società.

“E’ ferma convinzione - sostiene il professor Gino Dini, presidente del Rotary Club Pisa - che il progetto Scuola Corse dell’Università di Pisa permetta di formare nei giovani componenti della squadra, un bagaglio culturale di straordinaria importanza, immediatamente ed efficacemente trasferibile nel mondo del lavoro. Il Rotary Pisa ha voluto sostenere la squadra in questa nuova avventura per l’annata 2019 perché reputa che questa attività di progettazione, realizzazione con attenzione al budget e alle esigenze di un ipotetico mercato rappresenti una palestra formativa di straordinaria importanza che permette di sviluppare, non solo doti prettamente tecniche, ma anche organizzative. Spazio quindi alla funzionalità, all’originalità dell’idea ma con attenzione alla sostenibilità ecopomica”.

La presentazione della vettura si è conclusa con una conviviale del Rotary Club Pisa, alla quale, hanno partecipato il Rettore Paolo Mancarella, il presidente della Scuola di Ingegneria Alberto Landi, il responsabile della Squadra Corse Francesco Frendo e, ospiti d’onore gli studenti appartenenti alla squadra che nel corso della serata hanno tenuto una interessante conversazione sulle tematiche del progetto.

Fonte: Rotary Club Pisa

