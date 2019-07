Roulotte distrutta in un incendio a Grosseto, nessuna persona coinvolta

I vigili del fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti questa notte intorno alle ore 00,45 per l'incendio di una roulotte in Via Giordania a Grosseto. Nonostante il tempestivo intervento della squadra dei vigili del fuoco il mezzo è andato completamente distrutto.

Non si segnalano persone coinvolte e le cause sono in corso di accertamento.

Tutte le notizie di Grosseto