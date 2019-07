La Provincia non interviene, il sindaco taglia l'erba da solo

"Chi fa da sé...": così si conclude il post del sindaco di Serravalle Pistoiese Piero Lunardi dopo una gallery dove il 'ruspante' primo cittadino è impegnato a tagliare l'erba a bordo di un trattore sulla rotonda di viale Europa. La competenza di quel tratto sarebbe della Provincia di Pistoia, da tempo in situazione di disagio con i suoi bilanci. "Dato che la Provincia non è intervenuta, l'erba l'ho fatta io", commenta il sindaco.

Lo smacco è in prima pagina, ma non sono lontani i tempi in cui l'allora presidente dell'ente sovracomunale Rinaldo Vanni chiedeva una ditta che potesse tagliare gratuitamente l'erba sulla provinciale 34 Val di Forfora. Un'uscita non molto felice. Adesso sarà Luca Marmo, sindaco di San Marcello Piteglio e da poco presidente della Provincia, a rispondere al collega Lunardi, di colore politico e di opinione certo diversa.

Tutte le notizie di Serravalle Pistoiese