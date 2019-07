Stordiscono anziana con lo spray, finti operai la derubano in casa

Hanno stordito un'anziana con dello spray mentre era in casa, per poterle rubare la piccola cassaforte portatile con dentro gioielli e monili oltre alla collana che la donna aveva al collo. È accaduto nella zona di Borgo San Frediano a Firenze. I due malviventi, al momento ricercati, si sono introdotti nell'appartamento dato che la porta era stata lasciata aperta per la canicola estiva. Si sono presentati alla donna come addetti dell'acquedotto che dovevano controllare l'acqua direttamente dai rubinetti. L'anziana è rimasta interdetta e a causa del bruciore alla gola non ha potuto fermarli. La polizia indaga.

