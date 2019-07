Ucciso da una coltellata al petto, la figlia nega di averlo colpito

La figlia 44enne di Roberto Franceschi, 70enne morto ieri dopo essere stato accoltellato al petto, ha continuato a negare di essere stata lei a colpire il padre. La 44enne è stata sentita per tutta la notte dai carabinieri e dal pm Salvatore Giannino.

La vicenda si è svolta ieri sera a Lammari, nel comune di Capannori. Tra padre e figlia ci sarebbe stato un acceso diverbio mentre erano in cucina. La 44enne, che ha avvisato i soccorsi, secondo quanto appreso, ha negato per tutta la notte di aver accoltellato il padre. Anche la madre, accompagnata con un'ambulanza in caserma, è stata sentita dai militari, che mantengono il più stretto riserbo.

Sarebbe stato sequestrato un coltello da cucina, probabilmente quello con cui la vittima è stata raggiunta al torace.

