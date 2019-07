Ultimo Open day dell'estate per gli aspiranti creativi dell’Istituto Modartech

Ultimo Open day della stagione, prima della pausa estiva all’Istituto Modartech. Mercoledì 17 luglio l’Istituto apre infatti le porte per un doppio appuntamento, la mattina dalle 10:30 alle 13, e il pomeriggio dalle 14:30 alle 17.

Un’occasione di incontro per conoscere da vicino i corsi dell’area abbigliamento, calzatura, accessori e comunicazione. Proposte formative rivolte sia a coloro che cercano un percorso accademico di ampio respiro sia i corsi per acquisire o migliorare specifiche competenze tecnico-pratiche nelle aree della moda o della comunicazione, per rispondere alle esigenze di chi vuole entrare o fa già parte del mondo del lavoro.

Verranno proposti, in particolare, focus sui corsi post diploma in Fashion Design e Communication Design e sui corsi professionali in Web & Graphic design, Modellistica e Alta sartoria, Modellista CAD calzatura e Modellista CAD abbigliamento. Il corso post diploma in Fashion Design, grazie all'accordo siglato con il Miur, rilascia – al termine del percorso triennale – un diploma accademico di primo livello, equipollente alla laurea breve. Tutti gli altri corsi rilasciano qualifiche legalmente riconosciute a livello europeo (Standard EQF) e certificazioni di formazione professionale.

Durante l'Open day Istituto Modartech presenta la propria offerta formativa e le professioni maggiormente richieste dal mondo del lavoro. I ragazzi hanno la possibilità di fare domande e conoscere l’offerta didattica, le promozioni, i servizi agli studenti: un’opportunità per i tanti giovani che cercano di orientarsi nel panorama formativo, per avere chiaro il quadro del mercato del lavoro, iniziando a costruire il proprio futuro.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione (posti limitati). Per informazioni e registrazione: orientamento@modartech.com, +39 0587 58458.

Fonte: Ufficio Stampa

