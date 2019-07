Riparte con un cartellone nutrito il “XXII Festival Musicale e culturale tra storia e natura del Montalbano” organizzato dall’Associazione Cultura e Musica “G.Rospigliosi” in collaborazione con il Comune di Lamporecchio, e le Pro Loco di San Baronto e Porciano. Le serate inizieranno lunedì 15 luglio alle ore 21.30 e il primo appuntamento avrà luogo fra gli olivi della Baghera (località Porciano), tra natura e musica con uno sfondo paesaggistico da “mozzafiato” per proseguire con vari appuntamenti fino al 6 settembre nei luoghi più affascinanti del Montalbano.

Il gruppo A.M.E.N.A. formato da Andrea Mazzei, Nicla Pagliai, Elena Corsini, Stefano Cecchi, Alberto Rossi - clarinetti, sarà protagonista della prima serata. Formazione cameristica nata dalla sezione dei clarinetti della Società Filarmonica Pietro Borgognoni di Pistoia, dove “amena”, apparentemente aggettivo per “musica amena”, è in realtà il doppio acro-nimo dei nomi degli iniziali componenti e della frase latina Alma Musa Elevetur Nostra Anima. Al tempo stesso “amena” è il motto che costituisce la sintesi e l’intenzione culturale del gruppo: quella di fare musica amena (cioè, secondo i dizionari: divertente, gradevole, arguta e, perchè no, intrigante). La sfida di questi musicisti è quella di dimostrarsi capaci di diver-tire e di interessare qualsiasi pubblico, stuzzicandone la curiosità, con un programma di arrangiamenti originali ma mai banali, in grado di restituire agli ascoltatori le vibrazioni e le sensazioni dei grandi autori esplorati dal repertorio di questa formazione, esaltando il clarinetto come strumento di eccezionale versatilità.

Di seguito tutto il programma degli itinerari:

Lunedì 15 luglio - ore 19.00 Poggio alla Baghera - località Porciano - Lamporecchio

Fra gli olivi della Baghera, natura e musica

Concerto del Quintetto “A.M.E.N.A”

Andrea Mazzei, Nicla Pagliai, Elena Corsini, Stefano Cecchi,

Alberto Rossi - clarinetti

“Melodie al tramonto”

Musiche di Mozart, Brahms, Gardel, Mancini, Rota, Dvorak, Puccini, Piovani

° Servizio Bus navetta

Lunedì 22 luglio - ore 21.30 Piazzetta Chiesa San Giorgio - località Porciano - Lamporecchio

Concerto del Quartetto “L’ Alvarez Guitar Quartet”

Sandro Lazzeri, Stefano Falleri, Alessandro Zucchetti, Paolo Saltalippi

“La musica lirica in 24 corde”

Musiche di Bizet, Mozart, Verdi, Rossini

Lunedì 29 luglio - ore 21.30 Camping Barco Reale, al bordo della piscina - località San Baronto - Lamporecchio

Concerto del Duo

Enrico Di Felice - flauto, Raffaele Bertolini - clarinetto e clarinetto basso

“Crazy Breath “

Musiche di Bach, Kummer, Mozart, Villa-Lobos, Piazzolla

Lunedì 12 agosto ore 21.30 Villa di Papiano (ex dell’Americana) – località Papiano – Lamporecchio

Concerto dell’ArmoniEnsemble Guitar Trio

Palma di Gaetano – flauto, Giordano Muolo – Clarinetto, Vincenzo Zecca - Chitarra

“Note d’Autore”

Musiche di Rossini, Cerino, Galeone, Ugoletti, Paradiso, Almaran, Warren, Gershwin – Maddonni, De Falla, Maddonni

Domenica 18 agosto ore 21.30 Cappella dei Santi Simone e Giuda di Villa Rospigliosi – loc. Spicchio – Lamporecchio

“Giovani in concerto” - Chitarrista Mattia Dugheri

“Melodie celestiali”

Musiche di Villa-Lobos, Anonimo, Giuliani, Mangoré

Lunedì 26 agosto ore 21.30 Villa di Papiano (ex dell’Americana) – località Papiano – Lamporecchio

Andrea Vettoretti – Chitarra & Musica, Riviera Lazeri – Violoncello,

Fabio Battistelli - Clarinetto

"Wonderland”

Musiche di Andrea Vettoretti ispirate ad Alice nel Paese delle Meraviglie

Lunedì 2 settembre ore 21.30 Cripta della Chiesa di San Baronto – Lamporecchio

Concerto del Duo

Alessandro Mingrone – violino, Stefano Palamidessi - chitarra

“A Corde, violino & chitarra in dialogo”

Musiche di Paganini, Torroba, Piazzolla

Venerdì 6 settembre ore 21.30 Chiesa San Giorgio – località Porciano – Lamporecchio (PT)

Concerto del Duo

Elisabetta Pallucchi – mezzo-soprano, Maurizio Maffezzoli – organo

a cura della Proloco di Porciano

“Cum Gaudio Magno”

Musiche di Cavazzoni, Riccio, Correa de Arauxo, Cabezon, Pedro de Araujo, Telemann, Bellinzani, Moretti, Rossini, Lefébure-Wely, Saint-Saëns

Per qualsiasi informazione telefonare al numero 335/5439579. Ingresso libero a offerta

Fonte: Associazione Cultura e Musica 'Giulio Rospigliosi'

