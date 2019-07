XXXVI Palio dei Rioni, si laurea campione il Turbone

In una partita molto tirata, giocata al massimo della concentrazione, sono stati i rionanti di Bartalucci Riccardo ad avere la meglio e sfruttare le poche occasioni concesse dagli avversari. Il Turbone si laurea campione, imbattuto in tutto il torneo e l'unico Rione ad aver sconfitto per ben due volte i campioni, che fino ad inizio palio erano imbattuti da diversi anni.

Una bellissima cerimonia di apertura e lo spettacolo pirotecnico finale, oltre al numeroso e caldo pubblico, hanno fatto da cornice perfetta per questa finale.

Un grande ringraziamento va, da parte del Comitato Organizzativo del Palio, a: la società sportiva Montelupo United Sc, il Comune di Montelupo Fiorentino, i rionanti dei 10 Rioni che hanno partecipato, ASD Sporting Montelupo e tutti i bambini che hanno dato il via alla prima edizione del Palio dei Bambini, i partner che con il loro contributo riescono sempre più a far crescere il Palio, il pubblico che ogni anno è sempre più numeroso, tutti gli addetti ai lavori, ma soprattutto, una grande nota di merito, a Claudia di Terrecotte Corradini & Rinaldi che tutti gli anni riesce a stupire anche l'organizzazione con dei premi sempre più belli e sempre più ambiti, in completa ceramica, quale che sia la tradizione del nostro paese.

Ci rivedremo il prossimo anno, penseremo ad altre novità, ad altre attrazioni per far crescere la manifestazione che più abbraccia e rende partecipe il nostro Paese.

Fonte: Palio dei Rioni - Montelupo Fiorentino

