Allerta arancione dalle 7 e fino alle 21 di domani, lunedì 15 luglio per forti temporali a carattere diffuso in Arcipelago, a carattere sparso lungo la costa centrale e meridionale in rapida estensione alla costa e alle zone Appenniniche, e successivamente nel corso della mattinata anche alle zone interne del territorio.

Dalla mattinata c’è infatti la possibilità di isolati temporali anche sulle rimanenti zone della regione dovuti ad un rapido e marcato peggioramento delle condizioni meteo.

Nel corso della sera tendenza a graduale miglioramento a partire dalle zone settentrionali, con precipitazioni in lenta attenuazione-cessazione.

Sempre domani, lunedì, al mattino vento moderato di Scirocco con possibili raffiche fino a 70 km/h in Arcipelago. Dal pomeriggio rotazione dei venti a nord est con possibili raffiche fino a 60-70 km/h in Appennino, lungo la costa e sui crinali dei rilevi collinari centrali, fino a 50 km/h sulle pianure settentrionali.

Per i mari da domani moto ondoso in aumento fino a mare molto mosso o temporaneamente agitato al largo.

Successivamente è previsto un miglioramento, con tempo stabile tra martedì e mercoledì.

Allerta gialla nell'Empolese Valdelsa

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala per lunedì 15 luglio un codice giallo per rischi idrogeologico e idraulico nel reticolo minore e temporali forti per le zone Valdarno Inferiore, Valdelsa-Valdera, Bisenzio-Ombrone pistoiese e Romagna-Toscana. Previste precipitazioni prevalentemente temporalesche associate a colpi di vento e grandinate.

Allerta arancio a Livorno

La Protezione civile regionale ha diramato una allerta meteo (con codice di criticità arancione) per possibili forti piogge e temporali a partire dalla mattina di domani, lunedì 15 luglio, con conseguente rischio idrogeologico per il reticolo minore.

I temporali, a carattere sparso, potrebbero interessare l'Arcipelago e la costa centrale e meridionale della Toscana, fino alle ore 21; potrebbero risultare persistenti e associati a colpi di vento e grandinate. Al momento l'allerta regionale non riguarda il rischio vento e mareggiate (codice verde).

Sulla base di queste indicazioni, il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, ha disposto per la giornata di domani, in via precauzionale, la chiusura di tutte le scuole, dei parchi pubblici e dei cimiteri.

RACCOMANDAZIONI ALLA CITTADINANZA

In caso di forti piogge la Protezione Civile consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e osservare i seguenti accorgimenti:

evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

la forza delle precipitazioni potrebbe far uscire dalla loro sede le coperture dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.

