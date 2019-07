Mondiali di nuoto, Rachele Bruni bronzo nella 10 km. Andrà a Tokyo 2020

La prima medaglia dell'Italia ai Mondiali di nuoto in Corea del Sud è toscana. A vincerla è stata Rachele Bruni, bronzo nella dieci chilometri. Con questo terzo posto la nuotatrice di Comeana (Poggio a Caiano) si è garantita il pass per le prossime olimpiadi, in programma a Tokyo nel 2020. Argento a Rio 2016, la 28enne ha conquistato la prima medaglia iridata individuale della carriera dopo il bronzo a squadre colto al Lago Balaton nel 2017.

"La prima volta che sono scesa in acqua ad un mondiale era il 2009. Da quella prima volta ho sempre lottato per un gradino del podio e troppe volte mi sono ritrovata appena fuori, con tanta delusione e molta amarezza.. A quasi 29 anni ho avuto la possibilità di giocarmi nuovamente la possibilità di realizzare un sogno. Il 14 luglio 2019 ai mondiali in Corea sono riuscita a tornare un po' bambina, terzo posto nella 10km e pass per Tokyo 2020. Due sogni in una sola mattina. Sono felice, felice davvero per la mia prima medaglia iridata individuale. Sono felice per non aver mai smesso di crederci.

Questa medaglia è frutto di 3 anni davvero difficili con alti e troppi bassi.Vorrei ringraziare troppe persone, ma in primis voglio ringraziare per una volta me stessa" ha scritto su Facebook.

