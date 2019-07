Centrodestra a Castelfranco: "Nuovo Consiglio d'urgenza, mancanza di rispetto"

Siamo alle solite: nonostante tutto il tempo avuto a disposizione, il Consiglio Comunale si convoca nuovamente in via d'urgenza. Se la scorsa volta è dipeso da un disguido nelle convocazioni, oggi da cosa dipende? Dalla chiara volontà di chi amministra di non voler riconoscere all'opposizione il ruolo che gli spetta, oppure dall'incapacità di calendarizzare un semplice Consiglio Comunale che di urgente non ha niente?

In entrambi i casi la gravità di quanto sta accadendo è palese, così come è palese che tutto quanto dichiarato dal sindaco sul fatto di voler essere il sindaco di tutti era solo fumo negli occhi. Per loro l'opposizione è un'appendice inutile nel Consiglio Comunale e la loro mancanza di rispetto è, prima di tutto, nei confronti dei castelfranchesi che non hanno votato chi oggi ci amministra.

Monica Ghiribelli, Nicola Sgueo, Alba Colombini (Centrodestra)

