Feste, spettacoli e non solo: gli appuntamenti a Carmignano

Proseguono con successo le iniziative proposte nell'ambito della Carmignano Estate 2019. In programma tanti bei momenti in location d'eccezione, da godersi uno dopo l'altro.

Oggi, domenica 14 luglio, a Pietramarina appuntamento con la Festa Alpina. Dalle 10.30 alzabandiera, messa, pranzo alpino e merenda. L'iniziativa è curata dal Gruppo Alpini di Poggio a Caiano e Carmignano.

Lunedì 15 luglio appuntamento col teatro: alle 21.15 nella centralissima piazza Giacomo Matteotti a Carmignano, di fronte al Comune, da non perdere lo spettacolo "Io sono partito" di e con Riccardo Goretti e Massimo Bonechi. Un atto unico nel quale si narra la storia di un uomo, Partito Mannelli Braccini, nato nel 1921 nello stesso giorno in cui nasceva il Partito Comunista e che per tutta la vita ha visto intrecciare le sue vicende umane e personali a quelle della più grande forza politica di sinistra del nostro paese. Si attraversa così una serie di vicende che segnano l'esistenza di un uomo che, come molti altri, ha seguito un ideale, e quelle del partito che hanno caratterizzato la vita politica, sociale e culturale dell'Italia. La sfera umana e politica si toccano, si accavallano e si sovrappongono fino ad identificarsi, a unirsi. Uno spettacolo dalle battute intelligenti, divertenti, molto spesso riflessive, di quelli che ti fanno dire "Eh sì, è andata proprio così!". In caso di maltempo, lo spettacolosi terrà in Sala consiliare (piazza V. Emanuele II n. 3).

Martedì 16 luglio spazio ad un appuntamento atteso ormai da tanti anni e capace di coinvolgere il più vasto pubblico:alla Villa Medicea La Ferdinanda di Artimino torna l'opera lirica. Quest'anno sarà la volta di Madama Butterfly, opera lirica in tre atti di Giacomo Puccini, su libretto di G. Giacosa e L. Illica. La regia è di Fabrizio Buricchi; l’Orchestra Nuova Europa, una fra le più quotate orchestre in Toscana, sarà diretta dal suo direttore stabile Alan Freiles, che ne ha curato la sua crescita fin dal 2004. I costumi sono di produzione Omega. Gli interpreti principali sono cantanti che hanno già debuttato con Omega. Fra i principali Katerina Kotsou nella parte di Cio Cio San; Fabio Serani sarà Pinkerton; Daniela Nuzzoli Suzuki; Luca Bruno sarà Sharpless; Simone Simoni zio Bonzo; Goro Antonio Pannunzio; Kate Pinkerton Elisa Binara; Principe Yamadori Massimo Dolfi. Il prezzo dei biglietti oscilla dai 18 ai 28 euro e per le prevendite ci si può rivolgere alla Pro Loco di Carmignano (055 8712468), alla Villa Medicea di Artimino (055 875141) oppure direttamente sul sito www.omegamusica.org. Ma non è tutto, al termine dell'opera sarà possibile assistere, stando comodamente a sedere, all'eclissi parziale della luna, che sarà visibile nella sua totalità proprio alle 23.30, ora in cui terminerà l'opera.

Sempre martedì 16 luglio al Parco Museo Quinto Martini di Seano nuovo appuntamento con la rassegna "Film al Parco". Alle 21.15 sarà la volta della proiezione della pellicola "Fiore" diretta da Claudio Giovannesi, con Daphne Scoccia e Josciua Algeri. Carcere minorile: Daphne, detenuta per rapina, si innamora di Josh, anche lui giovane rapinatore. La loro relazione vive solo di sguardi da una cella all'altra, brevi conversazioni attraverso le sbarre e lettere clandestine. Il carcere non è più solo privazione della libertà ma diventa anche mancanza d'amore. Racconto del desiderio d'amore di una ragazza adolescente e della forza di un sentimento che infrange ogni legge. Ingresso libero.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Carmignano