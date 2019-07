Incendio in un'azienda al Terrafino, container in fiamme

Un'azienda è andata in fiamme nel pomeriggio di oggi, domenica 14 luglio, a Empoli. In via Caciagli al Terrafino, zona industriale a sud della città, un container ha preso fuoco nel retro di un'azienda che si occupa di gastronomia. Non ci sono persone coinvolte e non si conoscono ancora le cause del rogo. Sul posto i vigili del fuoco di Empoli, la cui sede non è lontana dal luogo dell'incendio. La situazione per il momento pare sotto controllo, anche se una colonna di fumo nero si è alzata da via Caciagli ed è visibile pure dalla superstrada.

