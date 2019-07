Incidente con tre auto coinvolte in Fi-Pi-Li tra Montelupo Fiorentino ed Empoli in direzione Pisa. Un'auto si sarebbe addirittura ribaltata nell'impatto. Due ambulanze e un'automedica sono intervenuti assieme alle forze dell'ordine. Allertati anche i vigili del fuoco. Una sola persona sarebbe stata portata in pronto soccorso in codice giallo all'ospedale di Empoli.

Tutte le notizie di Empoli