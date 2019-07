Miss Italia a Prato: selezione regionale a Villa Rospigliosi

L’avventura di Miss Italia continua a toccare le più importanti località della Toscana per selezionare le ragazze più belle del Granducato.

Continua la serie di appuntamenti legati all’80esima edizione del concorso e non poteva mancare l’appuntamento di lunedì 15 luglio alla Limonaia di Villa Rospigliosi, a Prato.

La manifestazione organizzata dall’Agenzia Alex Model Management di Alex Bitetti con il patrocinio della Regione Toscana, del comune di Prato ed il contributo di importanti sponsor localo, vedrà ragazze provenienti da varie localita’ della Toscana sfidarsi per la conquista della fascia di Miss “Prato 2019 ”, la vincitrice accederà di diritto alla semifinale regionale in programma per i primi di agosto, ospiti della serata Rachele Risaliti Miss Italia 2016 e Sofia Penco Miss Toscana 2018.

Fonte: Ufficio stampa

