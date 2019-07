Montesport esulta: Barbieri campione italiano nei 5000

Si è svolta gli scorsi 12 e 13 luglio presso lo stadio di Molino del Ponte a Montespertoli la due giorni del campionato toscano di atletica leggera nelle categorie “Assoluti” e “Promesse” che ha visto come grande protagonista Barbieri Giovanni, classe 2000, dell’atletica I’ Giglio. Nello stadio montespertolese, Barbieri si è aggiudicato il titolo di campione toscano nei 5000 (con un tempo di 15’09” e 94) e nei 1500 metri ( con 4 minuti 1”e 02). Due gran bei traguardi per chiudere in bellezza l’anno agonistico nella categoria juniores e passare a gennaio in quella “promesse”. “ Gran bei risultati per l’atleta castellano” commenta Emiliano Ciambotti, dirigente dell’atletica dell’AS Montesport “ a cui siamo molto legati noi della Montesport perché Giovanni viene spesso ad allenarsi qui da noi a Montespertoli. Merito anche del suo allenatore ,Tiziano Marzotti dell’atletica i’ Giglio, che ringrazio per il prezioso aiuto nell’organizzazione dell’evento”. Altra doppietta sul podio nella categoria “Promesse” di Elena Varriale che si aggiudica il gradino più alto sia nel lancio del peso che nel lancio del disco. Non sono poi mancati i complimenti all’atletica Montesport per l’organizzazione della due giorni di campionato toscano da parte del presidente della federazione Italiana di Atletica, Alessio Piscini, e del segretario,Massimiliano Santangelo. E dopo questa ennesima prova di efficienza nei campionati toscani, chissà che il prossimo anno la Montesport non possa ospitare competizioni nazionali.

Nelle gare di venerdì e sabato 12 e 13 luglio,L’atletica Montesport è stata presente con 4 atleti. Nel dettaglio, Belli Elena negli 800 metri che ha disputato una bella prova migliorando, alla sua seconda volta negli 800 m, il suo tempo personale di 2 secondi e attestandosi quindi sui 2 minuti 35”e 39;Baldini Samuele nei 200 metri, Ciampalini Matilde in corsa nei 100 metri e Virginia Hausl che si è aggiudicata il quarto posto nel salto in lungo con 5 metri e 45.

Buona l’affluenza di atleti provenienti da tutta la Regione con 530 atleti iscritti all’evento.Presente anche l’Amministrazione comunale di Montespertoli con l’ assessore allo sport, Paolo Vignozzi che ha premiato gli atleti sul podio, e con il sindaco Alessio Mugnaini.

Fonte: Montesport - Ufficio stampa

