Servizio notturno della municipale, dati positivi a Capannori

Trecento mezzi controllati, 9 veicoli scoperti senza assicurazione e 33 con la revisione scaduta. È questo un primo bilancio, a un mese dall’attivazione, del servizio notturno della polizia municipale. Un servizio speciale, che si aggiunge alle ordinare 12 ore giornaliere, messo in campo dall’amministrazione Menesini per incrementare la sicurezza a 360 gradi e garantire una maggiore presenza della polizia municipale sul territorio. È svolto da una pattuglia composta da tre agenti, per tre sere a settimana con prevalenza nel week end. Questa azione è potenziata dalle nuove telecamere che il Comune di Capannori di recente ha installato sui principali snodi viari e che sono in funzione 24 ore su 24.

Proprio grazie agli occhi elettronici, che si interfacciano con la centrale operativa e con un tablet in dotazione alla pattuglia, sono stati individuati i veicoli senza assicurazione e quelli senza revisione. Per i proprietari dei primi è scattato il sequestro del mezzo oltre a unasanzione di 868 euro mentre per gli automobilisti in viaggio senza revisione è invece stato posto sotto fermo amministrativo il veicolo; in più sono stati multati con 173 euro.

“La sicurezza a trecentosessanta gradi è una priorità di questa amministrazione comunale, che per il periodo estivo ha potenziato il servizio con una pattuglia dedicata al controllo serale e notturno nei giorni della settimana in cui più persone si trovano sulle strade – afferma l’assessore alla sicurezza urbana, Lucia Micheli -. Riteniamo infatti importante tutelare i nostri cittadini scongiurando potenziali situazioni di pericolo derivanti da alta velocità, guida in stato di ebbrezza oppure con veicoli senza copertura assicurativa o revisione. Accanto a questo, il servizio notturno ci permette di potenziare i pattugliamenti per prevenire gli episodi di microcriminalità, i danni al patrimonio e i furti. L’efficienza della nostra azione è migliorata grazie alle telecamere che ci permettono di fare controlli più mirati. Un ulteriore passo verso strade e paesi più sicuri potremo compierlo grazie all’assunzione di otto nuovi agenti, per la quale è aperto il relativo bando di concorso”.

Durante il servizio notturno, che si svolge dalle 19 all’1 e andrà avanti per tutta l’estate, sono inoltre stati fatti sopralluoghi in locali pubblici o feste private in seguito a segnalazioni per schiamazzi, scorte nelle processioni e nelle manifestazioni di paese ed è stato garantito il servizio labaro. L’attività comunque viene svolta a tutto campo con controlli contro l’alta velocità, controlli nei parchi e pattugliamenti nei paesi. Prosegue anche il monitoraggio dei gruppi Whatsapp e la collaborazione con le forze dell’ordine.

Fonte: Comune di Capannori - ufficio stampa

