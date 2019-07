A Pisa la summer school per la ricerca nella riabilitazione infantile

“Evidence based medicine and research in rehabilitation of childhood disability”, è il titolo della Summer School promossa e coordinata dal prof Giovanni Cioni, Professore di neurologia infantile e psichiatria dell’Ateneo Pisano, Presidente dell'EACD e Direttore scientifico dell’IRCCS Fondazione Stella Maris, che oggi alle ore 9 ha preso avvio al Centro Congressi Le Benedettine di Pisa nell’ambito delle Summer School che l’Università di Pisa promuove in diversi campi, quali ad esempio le materie umanistiche, l’ingegneria, la matematica, le scienze e altri ancora. Ad aprire l’evento è stato il Professor Paolo Mancarella, Rettore dell'Università di Pisa,che ha portato i saluti ai partecipanti, sottolineando l’importanza di questo percorso formativo nell’ambito di un settore rilevante delle neuroscienze.

Tra le otto scuole estive dedicate alle scienze della salute, il Corso di ricerca in riabilitazione infantile e buona pratica clinica realizzato in collaborazione con l’European Academy of Childhood Disabilities (EACD), riveste un particolare rilievo a livello internazionale. Innanzitutto perché tratta un tema significativo, cioè i disturbi del cervello in via di sviluppo e il loro trattamento. E’ un argomento di grande rilievo per la ricerca nelle Neuroscienze, ma è anche un problema cruciale per la salute della popolazione infantile con evidenti riflessi sotto il profilo etico. La promozione di una buona qualità della ricerca sui disturbi e le disabilità dello sviluppo è fondamentale per migliorare il futuro di tanti bambini. Quanto precoce è la diagnosi, tanto potrà essere migliore la qualità di vita in età adulta.

Andando nello specifico, va rimarcato come la Summer Schoolche vede tra gli organizzatori la ricercatrice universitaria Giuseppina Sgandurra, già nel titolo evidenzia un principio cardine, ovvero come una buona ricerca debba essere fortemente guidata dai principi di Evidence Based Medicine, imprescindibile assunto del Corso di ricerca che conta la presenza di 33 studenti provenienti da tutta Europa.

Il programma della Summer School coprirà quindi i modelli, le procedure e gli strumenti richiesti a livello internazionale per pianificare e condurre ricerche e riabilitazione per i bambini con disabilità.

I partecipanti saranno guidati, con un programma di apprendimento progressivo, giorno per giorno, da alcuni dei migliori esperti europei in questo campo.

La complessità di questa Summer School ha richiesto uno notevole sforzo organizzativo ed è stato possibile grazie al contributo di due importanti partner. Una di queste è la European Academy of Childhood Disabilities (EACD), la Società scientifica europea multiprofessionale, interamente dedicata alla promozione della ricerca e della buona pratica clinica per i bambini con disabilità. L'EACD generosamente ha sostenuto un gran numero di borse di studio, che hanno permesso a molti ricercatori, provenienti da paesi europei lontani, di partecipare. L'EACD ha anche offerto ai suoi membri importanti esperti in questo campo per progettare il programma scientifico e fungere da tutor e insegnanti presso la Summer School.

Il secondo partner della Summer School è la Fondazione Stella Maris, Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCCS), una dinamica realtà nazionale di ricerca nell’ambito dei disturbi del neurosviluppo. La Fondazione Stella Maris e il suo staff hanno supportato l'organizzazione e fornito alcune delle sue ricerche per il tutoraggio.

