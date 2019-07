A1, incidente tra auto e camion tra Arezzo e Valdarno

Sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno in direzione Roma, è stato risolto l'incidente avvenuto in corrispondenza del km 337, nel quale sono rimasti coinvolti una vettura ed un mezzo pesante e a seguito del quale una persona è rimasta ferita.

Nell'incidente il mezzo pesante ha danneggiato circa 200 metri di barriera spartitraffico che ha in parte occupato la corsia di sorpasso della carreggiata opposta. Terminate le operazioni di ripristino dello spartitraffico, al momento si transita su due corsie su ciascuna delle due carreggiate e si registrano 10 km di coda in direzione di Roma e 3 km di coda in direzione Firenze, in via di smaltimento.

Fonte: Autostrade per l'Italia

Tutte le notizie di Toscana