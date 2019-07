Nuovo appuntamento con 'I Mercoledì sera di Quarrata'

Mercoledì 17 Luglio terzo appuntamento con “I Mercoledì sera di Quarrata”.

Numerose le iniziative in programma per la serata di mercoledì: shopping serale con le aperture dei negozi fino a mezzanotte, esibizioni sportive e mercatino artigianale si alterneranno lungo le vie del centro e in via Montalbano alimentando il clima festivo e allegro dei mercoledì sera di luglio.

Sport al centro della serata con le esibizioni sportive a cura di Spazio Danza 4 Shiva, della palestra Judo Kodokan di Quarrata e del Centro Ippico Rush e, come da tradizione, immancabile la corsa podistica del Torneo dei Rioni di Quarrata.

L’iniziativa è realizzata grazie al contributo e al sostegno dei commercianti oltre che dell’Amministrazione Comunale. Il coordinamento e la segreteria organizzativa è affidata alla locale Delegazione Confcommercio con il contributo del Comune di Quarrata e della Camera di Commercio di Pistoia.

Fonte: Ufficio stampa

