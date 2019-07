Banca Popolare di Lajatico, la Lega: "Cosa intende fare la Regione?"

“E’ notorio - afferma Roberto Salvini, Consigliere regionale della Lega - che vi sia una situazione di stallo che riguarda la Banca Popolare di Lajatico; in pratica, i soci che vogliono vendere le azioni dell’Istituto di credito, si trovano impossibilitati a farlo, poiché, da oltre un anno, i titoli azionari della stessa banca non hanno mercato e l’Istituto non può acquistarne, pur in presenza di appositi fondi accantonati a bilancio. Nell’aprile scorso vi è stata, dunque, una riunione alla quale erano presenti, oltre che i vertici della citata Popolare, anche rappresentanti delle Istituzioni come amministratori locali, il Capo di Gabinetto del Presidente Rossi ed alcuni consiglieri regionali; nel corso dell’incontro, è stata, pertanto, analizzata la problematica, evidenziandone le criticità. Da allora sono passati alcuni mesi ed almeno per quel che ci concerne non ci sono stati sviluppi sostanziali della vicenda. A tal proposito, quindi ho predisposto una specifica interrogazione in cui chiedo di conoscere lo stato dei lavori e sapere quali mirate azioni la Presidenza e la Giunta Regionale intendano intraprendere alfine di tutelare i vari azionisti della Banca Popolare di Lajatico.”

