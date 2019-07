Cade dalla scala e si trafigge con un tubo, interviene Pegaso

I Vigili del Fuoco di Montepulciano sono intervenuti intorno alle ore 17,00 di ieri (domenica 14 luglio) a di Torrita di Siena, in Via della Madonnina, per un soccorso a persona. Una donna all'interno di un giardino è caduta da una scala ed è finita sopra uno spezzone di tubo metallico che sporgeva dal terreno, che le ha trafitto una gamba. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a tagliare il tubo metallico dopo che la donna era stata stabilizzata dal personale del 118, che poi l'ha trasportata al policlinico le Scotte di Siena. Sul posto anche Pegaso.

