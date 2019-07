Castelfiorentino diventa spagnola: paella e sangria in centro

“Olé Castello”. Una serata spagnola con paella e sangria è il primo evento in programma mercoledì 17 luglio (dalle ore 20.00 in poi) per “Castello Summer”, la kermesse estiva promossa dall’associazione CCN “Tre Piazze” in concomitanza con l’apertura dopo cena dei negozi del centro storico.

Da via Garibaldi a Corso Matteotti, le vie del centro saranno allestite con dei tavolini per cenare all’aperto, allietate da musica live e animazione teatrale itinerante (gag di improvvisazione, danza, ecc..), mentre in via Testaferrata spazio al gioco del Burraco, che ha riscosso grande successo anche nelle passate edizioni.

La serata, un’occasione per fare shopping approfittando di un po’ di fresco, fare due passi e magari sorseggiare un drink, propone inoltre il primo spettacolo gratuito del “Teatro fuori dal teatro”, la nuova rassegna all’aperto promossa dalla Fondazione Teatro del Popolo.

Sul palco, in piazza Gramsci (ore 22.00) è infatti in programma “Mamma Mia!”, con Maria Cassi, che metterà in scena i suoi pezzi più forti ed esilaranti. Una lente sul mondo attuale visto attraverso i suoi occhi, una ipotetica e fantasiosa passeggiata tra gli angoli della sua città, Firenze, che potrebbe essere in realtà qualunque altra città del mondo. Poiché, a ben guardare, gli atteggiamenti, i tic e le debolezze umane sono più o meno le stesse.

“Castello Summer”, che è promosso in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino e Confesercenti, tornerà protagonista martedì 23 luglio con una serata speciale interamente dedicata alle selezioni di Miss Italia.

Fonte: Comune di Castelfiorentino

Tutte le notizie di Castelfiorentino