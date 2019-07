Cavalli, il punto sulla cessione nell'incontro in Regione

Il punto sulla vicenda dell'azienda fiorentina Cavalli è stato fatto oggi nel corso di un incontro convocato dal consigliere del presidente per il lavoro, Gianfranco Simoncini, e al quale hanno partecipato le organizzazioni sindacali (Filctem Cgil, Femca Cisl), il sindaco del Comune di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, l'assessore allo sviluppo economico del Comune di Firenze Andrea Vannucci e rappresentanti della società Cavalli.

Nel corso dell'incontro l'azienda ha informato dell'iter della procedura che ha visto, nel mese di giugno, verificando le quattro offerte pervenute, l'individuazione, confermata dal Tribunale, della società Vision del Gruppo Damac di Dubai quale possibile acquirente del 100% delle azioni del gruppo.

L'azienda ha poi annunciato che in questi giorni si sta lavorando per definire l'accordo con i creditori per arrivare, entro il 3 di agosto, alla presentazione al Tribunale dell'accordo sulla ristrutturazione del debito. Un'operazione che permetterebbe dopo l'omologa da parte del Giudice , presumibilmente per settembre, il passaggio al nuovo gruppo.

Simoncini ha ribadito la necessità che il processo prospettato salvaguardi sia i livelli occupazionali, sia il mantenimento dello storico marchio e quindi della sede, sul territorio toscano fiorentino. A questo proposito, facendosi portavoce delle richieste dei sindacati, ha chiesto con forza alla società di rinnovare questa esigenza imprescindibile alla proprietà entrante.

Entro la prima metà di settembre la Regione fisserà un nuovo incontro con la nuova proprietà che potrà, nell'occasione, illustrare le linee del piano industriale che starà definendo.

Fonte: Gianfranco Simoncini

