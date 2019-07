Comune di Serravalle Pistoiese presente a FICO a Bologna

Il Comune di Serravalle attraverso una delibera di giunta ha deciso di partecipare a domenica 29 settembre a “Comuni in Festa” manifestazione organizzata da FICO (Fabbrica Italiana Contadina) Eataly World. La manifestazione si terrà a Bologna e ha come obiettivo quello di far conoscere la cultura, le tradizioni e i mestieri che hanno fatto del cibo italiano il più rinomato del mondo. FICO Eataly World è una palestra di educazione al cibo e alla biodiversità, dove le meraviglie dell'agroalimentare e dell'enogastronomia italiana sono presentate e narrate dalla nascita nella terra madre fino all'arrivo nel piatto e nel bicchiere. L’amministrazione comunale indice al riguardo una manifestazione di interesse rivolta a tutte le aziende enogastronomiche, turistico ricettive e produzione agricola. Per partecipare è necessario compilare il modulo di partecipazione scaricabile sul sito del Comune e consegnarlo entro il 31 luglio

