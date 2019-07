Dipendente Publiacqua licenziata, Fima: "Chiediamo il reintegro"

Il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua interviene in merito alla vicenda della dipendente Publiacqua licenziata dopo i suoi commenti su Facebook.

Come Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua esprimiamo tutta la nostra solidarietà alla lavoratrice licenziata da Publiacqua.

Denunciamo questo licenziamento come un atto repressivo nei confronti di chi ogni giorno lotta per la difesa dei diritti e per la sicurezza sul posto di lavoro.

È paradossale che la causa del licenziamento sia stata proprio una denuncia forte delle scarse condizioni di sicurezza in cui sono costretti a lavorare i suoi colleghi.

Denuncia che aveva un fondamento più che valido visto che faceva riferimento al fatto occorso ad aprile quando erano stati ricoverati d'urgenza al pronto soccorso 6 lavoratori intossicati da reagenti chimici nel Potabilizzatore di Publiacqua dell'Anconella a Firenze.

La risposta dell'azienda è stata il licenziamento ed è per noi di una gravità assoluta.

Chiediamo ai Sindaci della Conferenza Territoriale 3 della Toscana in qualità di soci pubblici di Publiacqua di far sentire la propria voce chiedendo il reintegro immediato della lavoratrice e dichiariamo fin da subito che saremo al fianco della lavoratrice e delle lotte che saranno messe in campo per ottenere il ritiro del licenziamento.

Fonte: Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua

Tutte le notizie di Firenze