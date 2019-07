Dj trovato con ecstasy e mezzo kg di marijuana, arrestato a Firenze

Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Palazzo Pitti hanno arrestato un noto dj 29enne originario del Senegal, per detenzione a fini di spaccio di ecstasy e marijuana. A casa del dj nei pressi di Porta Romana, i militari hanno rinvenuto numerose pasticche di ecstasy e oltre mezzo kg di marijuana, in parte già suddivisa in piccoli involucri pronti per essere spacciati.

I carabinieri inoltre, a seguito di attività info investigativa per un furto di un MacBook asportato giorni addietro da una autovettura in sosta nei pressi della Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, hanno effettuato accertamenti a casa del senegalese. Nello specifico, ieri, tramite l’apposita app veniva localizzato il portatile proprio a casa del senegalese ed i carabinieri della Stazione di Palazzo Pitti hanno provveduto ad effettuare gli accertamenti del caso rinvenendo all'interno dell'abitazione sia il computer rubato che, sul tavolo della cucina un bilancino di precisione, alcune bustine di cellophane, mentre nella camera da letto una sessantina di pastiglie di ecstasy e oltre 600 g di marijuana, in parte già confezionata e pronta per lo spaccio. Il portatile è stato restituito alla proprietaria mentre il dj senegalese nella mattinata odierna verrà giudicato con il riro direttissimo.

L'attività dei Carabinieri della Compagnia di Oltrarno è proseguita anche nel corso della notte con l'arresto di un 21enne gambiano, irregolare sul territorio, sorpreso a cedere una dose di cocaina ad un turista straniero nei pressi di un locale fiorentino. Anche il gambiano verrà giudicato con il rito direttissimo nella mattinata odierna.

Tutte le notizie di Firenze