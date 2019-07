DWS acquisisce il Barberino Designer Outlet, il principale fashion outlet in Toscana

DWS ha acquisito per conto di uno dei suoi fondi real estate il ‘Barberino Designer Outlet’, di Barberino del Mugello, in Toscana. L’asset è stato ceduto dallo European Outlet Mall Fund, gestito da Nuveen Real Estate.

Caratterizzato da una struttura architettonica particolarmente curata, ispirata alla regione in cui sorge, il Barberino Designer Outlet è un outlet mall di grande richiamo, che offre ai propri visitatori un’esperienza di shopping memorabile in un contesto paesaggistico unico. La struttura principale copre una superficie di circa 27.000 metri quadrati per più di 120 unità commerciali, distribuite a formare un tipico villaggio toscano, con ampi parcheggi e offre brand premium e di lusso. L’outlet è quasi interamente occupato e annovera tra i suoi principali tenant Polo Ralph Lauren, Michael Kors, Nike e Adidas.

Il design e la struttura di Barberino, che attrae ogni anno oltre 2,7 milioni di visitatori, hanno fatto dell’outlet mall una “Shopping Destination” che vanta una spesa media per cliente superiore ai parametri di settore. Il centro gode di un’eccellente posizione in Toscana, strategicamente situato tra Firenze e Bologna, lungo l’autostrada A1.

La gestione del Barberino Designer Outlet continuerà ad essere affidata a McArthurGlen, uno dei principali proprietari, sviluppatori e gestori di designer outlet in Europa.

“Le ottime performance e il fatturato del Barberino Designer Outlet sono un’efficace dimostrazione della resilienza mostrata negli ultimi anni da questo segmento, in passato considerato di nicchia e storicamente poco accessibile dal mercato,” ha commentato Giuseppe Colombo, Head of Real Estate, Italy per DWS, aggiungendo: “Siamo molto lieti di poter aggiungere questo asset nel nostro portafoglio.”

“Il fondo EOMF ha detenuto la partecipazione nel Barberino Designer Outlet per 10 anni, durante i quali la destinazione retail ha visto crescere numero di visitatori e redditività. Siamo lieti di affidare il centro a DWS, che saprà dare continuità alle performance del centro”, ha commentato Sebastien Gorrec, European Fund Management Director di Nuveen Real Estate.

“Il settore degli outlet si sta dimostrando un prodotto di investimento resiliente, per questo motivo, asset come Barberino continuano a essere interessanti per investitori di lungo termine che puntano a qualità e diversificazione,” ha commentato Mario Pello, Head of Real Estate Italy, Nuveen Real Estate.

