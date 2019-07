Edilizia pubblica, il Comune interessato ad acquistare alloggi

Il Comune di Colle di Val d’Elsa verifica la presenza sul territorio comunale di immobili potenzialmente idonei per l'edilizia residenziale pubblica nella prospettiva di acquistare alloggi immediatamente disponibili e assegnabili per aumentare gli immobili costituenti il patrimonio comunale di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale.

In attuazione del Decreto Dirigenziale 4830 del 1° aprile 2019 della Regione Toscana, sarà infatti possibile implementare il patrimonio esistente utilizzando le possibilità di acquisto di abitazioni già costruite che non hanno trovato collocazione, in modo da consentire la messa a disposizione in tempi brevi di alloggi sociali, in coerenza con gli obiettivi delle politiche territoriali regionali ed in particolare con la necessità di limitare l’utilizzo di ulteriore suolo a fini edificatori e insediativi.

L’avviso per le manifestazioni di interesse è disponibile sul sito web del Comune. Il Responsabile del procedimento è il Geometra Gianni Cesari, Responsabile dell’Area n. 5 Servizi lavori pubblici, provveditorato, gare e contratti.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio patrimonio, Via Francesco Campana, 18, tel 0577 912.253 - fax 0577 912.270 e-mail: lavori.pubblici@comune.collevaldelsa.it

Fonte: Colle di Val d'Elsa - Ufficio Stampa

