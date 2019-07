Elba book festival, la vice presidente Barni sull'isola

Si apre nella più grande isola dell'arcipelago toscano l'Elba Book Festival, che animerà il centro storico di Rio nell'Elba. Il taglio del nastro sarà domani, martedì' 16 luglio: una trentina gli editori presenti nella tre giorni di una piccola rassegna dedicata all'editoria indipendente, giunta alla quinta edizione. E al festival ci sarà anche la Regione, che finanzia l'iniziativa che costituisce uno dei tasselli di quel patto regionale per la lettura lanciato nei mesi scorsi e che si declina in più modi: dal sostegno dei festival alle piccole case editrici, dalla diffusione del valore della lettura coinvolgendo anche i centri commerciali alla valorizzazione del ruolo delle librerie indipendenti, per provare a risolvere un problema – quello del non leggere – che è un'emergenza di cultura civile, perché vengono meno gli strumenti per capire il mondo che ci sta attorno, ma può diventare anche un'emergenza economica e produttiva.

La Regione sarà presente all'Elba Book Festival con la vice presidente ed assessore alla cultura Monica Barni, che martedì 16 luglio alle 17.45 interverrà all'inaugurazione della manifestazione e mercoledì 17 mattina, sempre sulla terrazza del Barcocaio dalle 10 alle 12, illustrerà le politiche culturali della Toscana.

