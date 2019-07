Dall'Use Rosa al trionfo europeo: Empoli in festa per coach Cioni

Grande soddisfazione, in casa Use Scotti Rosa, per lo splendido traguardo ottenuto da Alessio Cioni, coach dell'Use Scotti Rosa. Il tecnico biancorosso, infatti, faceva parte dello staff tecnico della Nazionale Under 18 femminile che ha conquistato il titolo europeo a Sarajevo ed ha aggiunto così un altro, splendido traguardo, ai tanti che ha centrato in questi anni con la squadra empolese che ha guidato dalla serie B regionale alla salvezza in A1.

"Siamo felici per questa vittoria della Nazionale e del nostro Alessio - dice il presidente Piero Benassai - per lui e per noi era già una splendida soddisfazione la sua presenza nello staff di una Nazionale, vederlo addirittura sul gradino più alto del podio europeo è una cosa davvero splendida che ci rende orgogliosi e pieni di gioia. Aspettiamo di riaverlo con noi per festeggiarlo come merita, siamo certi che sarà un ulteriore motivo di crescita per il nostro movimento".

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Basket