L'Accademia di pittura ad olio di Pechino approda sulle sponde del Massaciuccoli

Ad oltre un secolo dalla scuola dei pittori del paesaggio che ruotarono attorno alla figura di Puccini, le atmosfere e i colori del lago e del padule continuano a suscitare un interesse mai venuto meno.

Nel complesso della Brilla, Porta del Parco Migliarino San Rossore e Massaciuccoli, sarà ospitato un evento artistico e culturale d’eccezione. Per tre settimane vi soggiorneranno diciassette artisti cinesi, tutti docenti della prestigiosa Accademia della Pittura ad Olio di Pechino, con l’intento di dipingervi, ancora una volta, le suggestioni e le luci che emanano dal Lago.

A guidarli sarà il loro direttore, Yang Fei Yun, un artista di fama internazionale il cui simbolismo naturalistico ha toccato vertici di rara intensità poetica nel nudo, nel ritratto e nel paesaggio. Promotore di questo gemellaggio ideale fra Oriente e Occidente è stato lo scultore Adriano Bimbi, professore emerito della Scuola di Pittura dell’Accademia di Belle Arti di Firenze e, tre anni fa, già ideatore, assieme ai pittori Maurizio Canale e Brunello Baldi, al critico Giuseppe Cordoni e ad Enrico Arrighini, della Scuola di Pittura del Paesaggio “Massaciuccoli &Puccini” per giovani artisti in collaborazione con l'amministrazione comunale di Massarosa. Nell’estate del 2016 tale iniziativa aveva già dato luogo ad una grande mostra itinerante 'Lo spirito del lago', il paesaggio come ritratto e come partitura musicale.

Ed è proprio nel solco tracciato da questa originale esperienza estetica che s'inserisce questo importante gemellaggio internazionale. Mercoledì 17 luglio alle ore 18, nel salone delle conferenze alla Brilla, gli artisti cinesi saranno accolti con il benvenuto delle autorità cittadine. Giuseppe Cordoni, poeta e critico d’arte, parlerà della 'Sapienza delle mani' e illustrerà le grandi peculiarità artistiche hanno così profondamente segnato la storia della Versilia. Sono caldamente invitarti a rendere loro omaggio tutti gli artisti e le associazioni culturali che operano sul territorio.

