Ai Lavori Pubblici di Fucecchio arriva la nuova dirigente Paola Pollina

Da questa mattina il settore Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Fucecchio ha un nuovo dirigente. Paola Pollina, di Santa Maria a Monte (PI), arriva a Fucecchio dopo l’esperienza nello stesso settore al Comune di Montescudaio (PI). In precedenza aveva ricoperto il medesimo incarico anche per l’Unione dei Colli Marittimi Pisani (Montescudaio, Castellina Marittima, Riparbella). Le sue esperienze professionali l’hanno portata in passato, con incarichi di alta specializzazione, anche nei Comuni di Sesto Fiorentino e Castellina Marittima.

Arriva a Fucecchio per sostituire l’architetto Marco Occhipinti che è andato in pensione a conclusione del precedente mandato amministrativo del sindaco Alessio Spinelli. Paola Pollina questa mattina è stata salutata in sala del consiglio dai dipendenti comunali del suo settore e dal sindaco che le ha augurato buon lavoro.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

