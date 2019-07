Leonardo, in mostra in consiglio regionale ‘Le tavole dell’Ultima cena’

Un altro evento che il Consiglio regionale dedica al cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci. Si tratta della mostra “Leonardo. Le tavole dell’Ultima Cena”, che verrà presentata in conferenza stampa martedì 16 luglio alle 12 nelle sale dell’Expo Comuni di palazzo del Pegaso (spazio espositivo ‘Carlo Azeglio Ciampi’, entrata da via de’ Pucci, 16 – Firenze).

Interverranno il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, l’editore Matteo Luteriani, il professor Silvio Calzolari.

Oggetto della mostra il volume Collection des Têtes, realizzato da André Dutertre, artista, accademico di Francia e insigne incisore e pubblicato a Parigi nel 1808. Il contenuto del volume si articola in quattordici tavole, raffiguranti Gesù Cristo, i dodici apostoli e Leonardo da Vinci medesimo, corredate da una biografia del maestro. Durante la mostra il volume verrà esposto in una teca di protezione e aperto su doppia pagina di una delle più belle incisioni. La copia in mostra, che reca la firma dello stesso Dutertre, è dedicata alla Regina d’Olanda Hortense Eugénie Cécile de Beauharnais e fa parte di un ristretto numero di copie esistenti al mondo – meno di dieci, compresa questa –. Tutte sono custodite in prestigiose biblioteche pubbliche.

Sono inoltre state riprodotte, incorniciate ed esposte tutte le pagine e le tavole del volume, così che il pubblico possa prendere visione dell’intero libro.

La mostra sarà visitabile da giovedì 18 luglio al 24 agosto.

