Libri nei parchi e nei circoli Pd: prima iniziativa a Casenuove

Mercoledì 17 luglio alle ore 19.30 nel parco pubblico di Casenuove, in via val d’Orme a Empoli, sarà inaugurato il primo punto per lo scambio di libri del progetto 'Passaparola' promosso dal Partito democratico di Empoli, che ha l'obiettivo di creare delle piccole librerie gratuite a disposizione della cittadinanza all'interno dei circoli Pd.

All’inaugurazione sarà presente Giulia Terreni, assessore alla Cultura del comune di Empoli. A seguire ci sarà anche un aperitivo al circolo.

L'idea è nata da una proposta dei volontari del Pd del circolo “Alfonso Ragionieri”di Casenuove, che hanno realizzato la casetta in legno e allestito la zona del parco .

“L'iniziativa nasce per costruire spazi fissi nelle diverse frazioni della città dove chiunque potrà prendere o donare libri, nuovi o usati, alla luce di tre parole chiave: comunità, fiducia e cultura - spiega Lorenzo Cei, segretario Pd Empoli - Un'attività che lega il senso di socialità alla passione per la lettura, finalizzata a creare occasioni di condivisione e scambio tra i cittadini e a promuovere il recupero e la circolazione dei libri, rendendoli liberi e egualmente accessibili a tutti. Il parco pubblico ci sembrava il luogo migliore da cui iniziare, perché in grado di esprimere i concetti di accessibilità, di incontro e di città-comunità che stanno alla base del progetto stesso.”.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa

Tutte le notizie di Empoli