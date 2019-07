Matteo Orfini ospite della Festa de L'Unità di Castelfiorentino

Continua con successo la settantaduesima Festa de L’Unità di Castelfiorentino, che si tiene nel parco urbano di viale Roosevelt fino a domenica 28 luglio.

Domani, martedì 16 luglio, ospite della festa l’onorevole Matteo Orfini, che verrà intervistato dalla giornalista Moira Falai.

L’occasione sarà importante per parlare della attualità politica più stringente con un focus sul partito democratico.

Fra le altre iniziative segnaliamo: mercoledì 15 luglio il dibattito organizzato dalla conferenza delle donne democratiche dal titolo “Riprendiamoci il futuro”, parteciperanno fra le altre il sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti, la segretaria Cgil Firenze Paola Galgani, le giocatrici della squadra di calcio femminile di Castelfiorentino e Lucia Borganzone, portavoce regionale Donne Pd Conferenza dell’Emilia Romagna.

Venerdì 19 luglio ospite dela festa l’europarlamentare Simona Bonafè. Che è anche segretaria del Pd Toscano; sabato 20 il giornalista de “Il foglio” David Allegranti presenta il suo ultimo libro “Come diventare leghisti”; il 22 incontro con l’assessore regionale Marco Remaschi e il consigliere regionale Enrico Sostegni sul tema “La caccia in Toscana”; sabato 27 luglio inaugurazione della nuova 429 mentre il 28 luglio chiusura con la vice presidente del PD nazionale Anna Ascani e a concludere gli immancabili fuochi d’artificio.

Ristorante e pizzeria, aperti tutte le sere dalle 19.30, e quest’anno tutti i giovedì cucina vegana; i giochi (subbuteo, scacchi, la ruota e il parco giochi per bambini); nella libreria ci sarà la mostra dei quadri della pittrice castellana Bruna Scali che è ci ha donato il quadro per il manifesto della festa.

Quest’anno la festa sarà completamente plastic free, bottiglie, bicchieri, posate e tutto quello che verrà servito per mangiare non sarà di plastica, in appoggio alle battaglie per l’ambiente che quest’anno hanno visti mobilitarsi molti giovani in tutto il mondo.

Per quanto attiene lo spettacolo ricordiamo il 18 luglio show di Radio 98 con la partecipazione del comico Massimo Antichi, il 19 luglio concorso canoro, il 24 tributo a Renato Zero, giovedì 25 la compagnia teatrale Ca-Stellare presenta lo spettacolo “Grasso è più bello”; il 26 una imperdibile serata con Mammamia tour.

Le iniziative indicate avranno inizio alle 21.30.

Per rimanere aggiornati sul programma della Festa basta seguire la pagina Facebook Pd Castelfiorentino.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - ufficio stampa

