Men/Go Music Fest dà i numeri: oltre 40mila presenze a Arezzo

Sabato sera si è chiuso il Men/Go Music Fest con un Parco Il Prato invaso da migliaia di persone per Zen Circus, La Rappresentante di Lista e molti altri.

Il festival di Arezzo ha confermato la sua centralità nel panorama dei festival estivi con 40.000 presenze, oltre ad essere uno dei pochi festival gratuiti in Italia che può avere nella line up nomi importanti della nuova scena musicale italiana come Carl Brave, Motta, Fast Animals and Slow Kids e Franco 126.

Il Men/Go Music Fest ha portato musica ad Arezzo dal tardi pomeriggio fino alle due di notte, oltre agli incontri del Mengo Cult, il palco letterario del Festival, in collaborazione con Inkorsivo, nel cuore di Piazza Grande, sotto il celebre loggiato del Vasari, e di Mengo Cinema, presso l’arena Eden, in collaborazione con Associazione Doppio Sogno Cinema Eden.

Il Men/Go Music Fest si è tenuto dal 9 al 13 luglio ad Arezzo presso il parco Il Prato, dove si era spostato per la scorsa edizione, con il patrocinio e contributo della Regione Toscana e Consiglio Regionale della Toscana, con il patrocinio, collaborazione organizzativa e contributo del Comune di Arezzo, il contributo e la collaborazione della Fondazione Guido D'Arezzo e della Fondazione Arezzo Intour, il patrocinio e contributo di Camera di Commercio di Arezzo, la collaborazione di Confcommercio Arezzo.

Estra è Title & Main Sponsor del festival e i Main Sponsor sono Openjobmetis, Nastro Azzurro, Conad e Atam.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Arezzo