Mita, pubblicati i bandi di cinque corsi post diploma per giovani

La Fondazione Istituto tecnico superiore Mita (Made in Italy tuscany academy) ha pubblicato sul sito istituzionale www.mitacademy.itcinque nuovi bandi di selezione per l’ammissione ai seguenti corsi Its per il biennio 2019-2021: Tecnico Superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per il settore moda “Glamour Leather Accessories Mita – Acronimo: GLAM”; Tecnico superiore di processo e prodotto di filatura, nobilitazione e controllo qualità per il settore tessile-abbigliamento-moda - E.T.I.C. Evolution Textile Italian Competences; Tecnico superiore di processo prodotto comunicazione e marketing per il settore calzature – moda MI-SHOES; Tecnico superiore di processo e prodotto per il settore moda Leather and dress – Acronimo: LAND; Tecnico Superiore di Processo, Prodotto, Comunicazione e Marketing per il settore Moda -MITA ENGINEERING 2. I bandi e tutte le informazioni su www.mitacademy.it .

Mita è una scuola speciale di tecnologia nata per dare ai giovani diplomati opportunità di lavoro altamente qualificato nel settore made in Italy. Made in Italy Tuscany Academy è l'unica Fondazione Its Toscana che opera nel campo della moda capace di garantire un'offerta didattica di tipo tecnico scientifico ed una preparazione mirata all'inserimento nel mondo del lavoro.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa

