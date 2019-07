Tragedia sfiorata a Montalcino: auto colpisce bambina, era sfuggita al controllo della madre

Ieri sera (domenica 14 luglio) a Montalcino, attorno alle 21,40, una bambina di 5 anni, nata a Dubai e in vacanza nel Senese coi genitori, è sfuggita al controllo della madre e all’improvviso ha attraversato la strada mentre stava arrivando un’auto. Il conducente ha fortunatamente inchiodato con una brusca frenata ,tanto che l’impatto con la bimba è stato minimo, così che la piccola è caduta a terra senza farsi praticamente nulla, come ha certificato il pronto soccorso dell’ospedale Le Scotte dove è stata condotta per accertamenti. L’incolpevole investitore, originario del luogo e incensurato, è risultato essere negativo all’alcoltest praticatogli dai carabinieri di Montalcino, subito sopraggiunti sul posto. Solo la sua prontezza di spirito ha evitato una tragedia.

Tutte le notizie di Montalcino