Morte Astori, il professor Modesti non risponderà al pm

Il professor Pietro Amedeo Modesti non comparirà davanti al pm Antonino Nastasi per l'inchiesta sulla morte di Davide Astori. Il capitano della Fiorentina è morto il 4 marzo 2018 e l'inchiesta sulle cause del decesso va avanti da mesi. La decisione di Modesti è stata resa nota dal suo avvocato, Mario Taddeucci Sassolini. Quest'ultimo ha rivelato che Modesti si avvarrà della facoltà di non rispondere.

Il professore è direttore della Medicina sportiva di Careggi. Oggi, lunedì 15 luglio, insieme al professor Giorgio Galanti e alla sua collaboratrice Loira Toncelli, doveva essere sentito in procura dal pm. Per l'accusa i tre medici sono finiti nel fascicolo bis, per il referto di un esame, 'lo strain', che serve per accertare la contrattilità e la distensività del muscolo cardiaco. Lo 'strain' fra le carte non c'era e secondo l'ipotesi dell'accusa, sarebbe stato fabbricato per attestare un esame non effettuato o che, al tempo, non venne refertato.

Galanti invece è indagato nell'inchiesta principale assieme al collega di Cagliari Francesco Stagno. Si tratta dei due medici che rilasciarono il giudizio di idoneità allo sport agonistico ad Astori.

