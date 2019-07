Morto l'ingegnere Luciano Machetti, il cordoglio di Anbi Toscana e Consorzio di Bonifica

Anbi Toscana si unisce al cordoglio per la prematura scomparsa di Luciano Machetti, ingegnere idraulico, 60 anni, morto sulla spiaggia di Principina lo scorso sabato pomeriggio. A lungo il direttore del Consorzio Osa Albegna, prima della nascita del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, in cui è poi confluito l’ente, Machetti aveva assunto successivamente nuovi incarichi: a lui erano stati affidati prima la gestione delle gare e degli appalti, poi il settore delle concessioni.

«Tutti conoscevano e stimavano Luciano Machetti - commenta il presidente di Anbi Toscana, Marco - un uomo e un professionista apprezzato dai colleghi e da tutti coloro che con lui hanno avuto modo di collaborare nel corso dei suoi 30 anni di esperienza all’interno del sistema della bonifica toscana. Impossibile dimenticare la passione con cui si è dedicato ai ‘suoi’ fiumi e l’amore per la sua Maremma».

«Machetti era una persona di grande intelligenza e ironia - prosegue il direttore di Anbi Toscana, Fabio Zappalorti - due doti rare e che lo hanno reso non solo un ottimo professionista ma anche un ottimo amico con il quale era sempre piacevole incontrarsi e confrontarsi. La sua morte è per tutti noi una grande perdita: ci uniamo in un abbraccio ai familiari e a tutti i suoi cari».

Il cordoglio del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud

L'ing. Luciano Machetti era dirigente del Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud, già direttore del Consorzio dell'Osa Albegna. Impossibile dimenticare la passione con cui si è dedicato ai "suoi" fiumi e l'amore per la sua Maremma.

Alla famiglia e ai colleghi le condoglianze del Presidente, del Direttore Generale e di tutto il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno.

Mercoledì 17 luglio alle 15:30 presso la Chiesa del Sacro Cuore si svolgerà il funerale di Luciano Machetti.

