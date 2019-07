Torna 'Multiscena' a Vinci, ma lo fa con una sorpresa

Ventiquattresima edizione di Multiscena, con un cartellone di stelle e una sorpresa: un’anteprima del festival, dedicata a Leonardo, nell’anno delle celebrazioni per i ciinquecento dalla morte, in programma giovedì 18 luglio.

Aspettando Multiscena si svolgerà ad Anchiano, presso la casa natale di Leonardo, alle 21.15 ci sarà la conferenza del dottor Renato Colombai su “La luna nel pozzo: storie, leggende e credenze”, alle 22.45 “Come una cometa ha lasciato una scia” omaggio a Margherita Hack, racconto di Vania Pucci con una video intervista ad Hack inedita.

Alle 23.15 brindisi e osservazione della luna con il telescopio, sotto la guida del gruppo Astrofili di Montelupo Fiorentino.

“Multiscena rappresenta un momento di prestigio e aggregazione culturale nelle calde serate estive, che permette di assaporare le magiche emozioni che il teatro, la musica e la recitazione possono offrire.

Una rassegna incentrata sulla creatività artistica, completamente gratuita, da vivere sotto le stelle, da considerarsi un fiore all’occhiello per il Comune di Vinci, che negli anni ha presentato sia artisti di rilevanza nazionale che giovani emergenti. E sarà particolarmente interessante ricordare Margherita Hack, prima donna a dirigere un osservatorio astronomico in Italia e nota a livello mondiale per gli studi fatti nell'ambito dell'astrofisica, nel luogo di nascita di Leonardo da Vinci” così Sara Iallorenzi, vice sindaco di Vinci con delega alla Cultura, presenta la 34^ edizione di Multiscena.

Il programma del festival ripropone la vincente e collaudata formula itinerante, con la sola variante dell’ordine dei luoghi, con il finale che anziché nel borgo alto di Vinci sarà a Spicchio.

Multiscena sarà “disseminato” fra la terrazza adiacente la chiesa Vitolini, il parco dei Mille a Spicchio e piazza Guido Masi a Vinci: “Tutti luoghi- aggiunge la vice sindaco- che concentrano le bellezze del nostro territorio quali l’identità culturale legata a Leonardo da Vinci, l’inconfondibile e incantevole paesaggio toscano e spazi di vita quotidiana e che si trasformeranno in un teatro all’aperto”.

“Anche Multiscena celebra il 500° della morte di Leonardo e il 50° della missione Apollo 11 e l’uomo sulla luna; si inizia con un'anteprima ad Anchiano alla casa natale del Genio con un brindisi alla luna per celebrare l'impresa che fece rimanere sveglia l'Italia intera incollata alle immagini in bianco e nero con la telecronaca di Tito Stagno che in diretta raccontava dell'Apollo 11. Il programma del festival è come sempre di grande qualità con spettacoli della

conosciutissima Banda Osiris, a Stefano Massini che proporrà un omaggio al Leonardo musicista, per finire con la raffinata Ginevra di Marco che infiammerà piazza Guido Masi” spiega Renzo Boldrini, diretto di Giallo Mare Minimal Teatro che cura il festival nell’ambito del progetto di Residenza interprovinciale, promosso e sostenuto da Comune di Vinci e Regione Toscana.

Ecco il programma in dettaglio: giovedì 1 agosto in piazza Masi a Vinci Banda Osiris con il filosofo Telmo Piovani presentano AquaDueO, uno spettacolo molto divertente, ma dal quale si esce con qualcosa in più di una semplice serata lieta, perché rimane comunque al pubblico una riflessione sul tema proposto, un tema che non è certo da poco visto che l’acqua è un bene vitale, per la vita.

Venerdì 2 agosto in piazza della Chiesa a Vitolini Stefano Massini racconta Il volo dell’uomo.

Massini è il direttore artistico del Piccolo di Milano e drammaturgo autore di moltissime pièces teatrali, in questa veste di raccontatore ci parlerà dell’uomo e del suo desiderio di volare, un omaggio al genio Leonardo da Vinci.

Sabato 3 agosto gran finale al parco dei Mille a Spicchio con Ginevra di Marco canta Tenco

Ginevra di Marco propone i più celebri brani di Luigi Tenco, alternati al Quartetto per archi n. 3 in la maggiore di Robert Schumann. La musica è una, e non vi è altra soluzione che partecipare a questo gioco infinito che abbatte barriere ed apre a tutto il pubblico il repertorio del Novecento.

Gli spettacoli avranno inizio alle 22.00 e, come da tradizione, saranno a ingresso gratuito.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - ufficio stampa

Tutte le notizie di Vinci